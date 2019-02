Kovář je plagiátor, rozsah opisů je šokující, byl to jeho způsob práce, říká Lomová

dnes | Plagiátorství byl způsob jeho práce. Díla Martina Kováře jsou opis starších děl, jsou to spíš překlady. Kovář přebírá celé pasáže textu a argumentaci, není to o tom, zda správně cituje, nebo necituje. Kovář ohrožuje naší vědeckou a pedagogickou práci, kdyby tak postupovali naši studenti, budeme je vylučovat ze studia, říká členka etické komise FF UK sinoložka Olga Lomová. Kauza poškodila dobré jméno Univerzity Karlovy, možná tak, že to bude mít dalekosáhlé společenské důsledky, posudky Pánka a Kvačka zadané rektorem Zimou nás nepřesvědčily, byly psány jeho kolegy, kteří k němu mají osobní vztah a chtějí mu pomoci, dodává.