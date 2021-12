Kubek: Vyhrožují mně i rodině, nenechám se zastrašit, vydržím. Vánoce budou pekelné

Nejsem ve válce s antivaxery, ale s covidem, my všichni jsme. Mým cílem je bránit tomu, aby zbytečně umírali lidé. Odpírači se mě snaží vyprovokovat, vyhrožují mně i mé rodině, doufám, že policie bude konat. Odmítám se s tím smířit, je to selhání státu, říká prezident České lékařské komory Milan Kubek. Je to rok promarněné naděje, zdravotníci budou mít pekelné Vánoce, dodává.

