Kutilová: Sirotků ze Sýrie se ujaly jiné rodiny, plán převézt je k nám vyvolal paniku

dnes | Pro muslimskou komunitu je obrovský problém poslat děti někam pryč na převýchovu, říká novinářka Markéta Kutilová. V řeckých táborech je podle jejích informací asi 300 dětí mladších 14 let, nikdo ale netuší, kolik z nich je ze Sýrie. Sama se vrátila z Libanonu, kde je prý situace tristní. USA, Katar i OSN zastavily pomoc a chtějí milion uprchlíků přimět k návratu do Sýrie, asi pětina z nich je ale na černých listinách Asadovy tajné policie, líčí Kutilová. OSN podle ní přestala vydávat potravinové lístky a platit transport dětí do škol.