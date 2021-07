Máme dva tisíce pacientů, kteří jsou důkazem, že lék funguje. S daty, která máme, jsme strávili osm let, ostatní společnosti jsou 10 let za námi, říká neurolog Martin Tolar. V USA vede společnost Alzheon a vyvíjí lék na Alzheimerovu chorobu. Alzheimerova nemoc se vyvíjí 20 let, v tu dobu je už potřeba léčit. Ale ještě nevíme, za kolik se bude pilulka prodávat, dodává.