Lékař Holcát: Zeman naše rady respektoval, omezil kouření i alkohol, pil vinný střik

Myslím, že Miloš Zeman je schopen duševní činnosti a jmenování vlády, Pafkovo vyjádření o cirhóze mě překvapilo. My jsme se vždy domlouvali s prezidentem, co říct, lidi si zaslouží vědět, jaký je jeho stav aspoň rámcově, říká Martin Holcát, bývalý šéf lékařského konzilia prezidenta Zemana v letech 2013–⁠2016. My jsme řešili diabetes a neuropatii, tehdy alkohol i cigarety omezil, dodává.

