Chystají se na nás zakleknout, potvrdily mi to tři zdroje, říká Soňa Peková, vedoucí soukromé laboratoře, která odhalila dva případy nákazy koronavirem. Pak jí ministerstvo testování zakázalo. Jsem lékařka a sem se řítí neštěstí, proto jsme testy nabídli za cenu obvyklou, jsou to korunové položky. A to byl asi poslední hřebík do naší rakve. Stát se aktivně brání sběru dat o nakažených, tvrdí.