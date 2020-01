Je to humanitární krize, lidé jsou unavení a mají psychické problémy, žijí v odpadcích. Je tam 30 sprch pro 19 tisíc lidí, musí tam propuknout epidemie, líčí lékařka Hana Pospíšilová, která jako dobrovolnice poskytuje péči obyvatelům uprchlických táborů na ostrově Lesbos. Místní mají pocit, že na to zůstali sami. Nechápu, proč EU nezajímá, kam peníze posílené do Řecka jdou, dodává.