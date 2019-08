Letuška Emirates: Lidi mě pozvraceli, tahali za sukni i na mě sahali. Tleskali jednou

dnes | Pasažéři v letadle mě několikrát pozvraceli, někteří nás tahali za sukni a sahali na nás. To bylo nejhorší. Létali jsme i do Afriky, kdy letadlo bylo plné lidí, kteří opravdu letěli poprvé. Létat pro Emirates je obrovská zkušenost, i když to bylo psychicky náročné, o šejka jsem nestála, říká Petra Jirglová, která rok pracovala jako letuška u společnosti Emirates a své zážitky popsala v knize Letuška z Economy. Prošli jsme náročným výběrovým řízením a dvouměsíčním tréninkem, připadala jsem si tam jako na táboře, dodává.