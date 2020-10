Myslím, že v tuto chvíli není nikdo, kdo by si myslel, že opatření na dva až tři týdny budou stačit, říká matematik René Levínský z Centra pro modelování biologických a společenských procesů. Byl bych pro co nejtvrdší opatření, abychom se co nejrychleji dostali do světa, kde je možné trasovat. Když se teď lidé začnou chovat jako v dubnu, tak se z toho do Vánoc dostaneme, dodává.