Lex Babiš? Ministr může převést firmy do fondu, ty budou podnikat a účasnit se zakázek, říká právník

dnes | Ministr financí Andrej Babiš může převést své firmy například do svěřenského fondu, nebude je po nějakou dobu sice přímo vlastnit, ty firmy budou ale nadále podnikat, mohou se účastnit i státních zakázek, říká právník Bohumil Havel a dodává, že Babiš by mohl být klidně správcem svěřenského fondu. Podle jeho názoru by tím rozhodně šel proti smyslu zákona. Záležet teď údajně bude na přístupu Andreje Babiše, jestli bude chtít předejít případným spekulacím a sporům. Po odchodu z politiky může prý ministr Babiš bez větších problémů firmy z fondu znovu vrátit do svého vlastnictví.