Lidé do půl těla mě pohoršují, duhová vlajka dělá z magistrátu Matějskou, říká Wolf

dnes | Prague Pride je čistě marketingová akce. Co přinese Praze jiného než jeden týden, kdy tu kvete byznys, ptá se lidovecký zastupitel Jan Wolf v duelu s primátorem Zdeňkem Hřibem, který vyvěsil na budovu magistrátu duhovou vlajku jako symbol probíhajícího festivalu. Je to gesto a podpora skupině lidí, která je v některých zemích perzekvována. Rodiny ničemu takovému nečelí, upozorňuje Hřib. Není to poprvé, kdy byla jedna vlajka vyměněna za jinou. A není to tak, že bych si ráno něco usmyslel, bylo to rozhodnutí všech radních, dodává primátor.