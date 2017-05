Lidé mi říkali, že jsem se pomátl, kdo mi prý bude chodit na festival do Bohnic, říká šéf Mezi ploty

dnes | V kontextu dnešní doby, co se odehrává na politické scéně a v mezilidských vztazích, považuji se za nenormálního, jsem na to hrdý, říká ředitel hudebního festivalu Mezi ploty Robert Kozler a dodává, že v areálu Bohnické léčebny má zvláštní pocit. Velmi ho to tam prý zklidňuje. Cílem akce je údajně i odtabuizovat prostor léčebny a psychické nemoci. Mezi ploty letos oslaví čtvrtstoletí existence.