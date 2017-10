Lidi mě tlačí do vlády s ANO, ale podívejte se, jak Babiš vyžvejknul KDU a ČSSD, říká Bartoš

dnes | Nebáli bychom se jít do vlády, ale my s ANO nemůžeme spolupracovat, volební program budeme plnit i v opozici, říká lídr Pirátů Ivan Bartoš. Dodává, že sám má zájem být předsedou výboru pro bezpečnost, Tomio Okamura by tam podle něj neměl mít velkou zodpovědnost. Piráti jsou podle něj jednotní a rozkolu ve straně se nebojí.