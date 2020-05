Pohled na oblohu, jak ho známe, skončí. Bude tam více satelitů než hvězd. Jsme na prahu komercionalizace kosmického prostoru, míní astronom Pavel Suchan. Projekt Starlink vizionáře Elona Muska, který má pomoci pokrýt internetem celou planetu, má řadu kritiků. Technologicky je to úžasná věc, ale pro profesionální astronomii je to velký problém. Na mezinárodní úrovni to nikdo nekoordinuje, dodává.