„Jak chceme dostavět během jednoho volebního období trasu metra D Pankrác - Olbrachtova? To jste mě nachytal. Nedokážu vám na to odpovědět. Asi je to, jak říkáte, nesplnitelný slib,” vysvětluje svůj volební program Ladislav Linek, lídr kandidátky koalice Soukromníků, Konzervativní strany, Klubu angažovaných nestraníků a Koruny České.

