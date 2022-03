Ludvík: Vyhrožování jadernou zbraní je vzkaz pro NATO, aby se vojensky nezapojovalo

„Putin sice sankce Západu zkritizoval, jeho odkaz na použití jaderné zbraně ale směřoval hlavně k tomu, aby se NATO nezapojovalo do bojů na Ukrajině. Jedním z takových případů by byla bezletová zóna. Ta je sice označována za neválečný krok, fakticky ale její vynucování znamená sestřelovat ruská letadla. A to už válečným krokem je,” říká Jan Ludvík, expert na válku, strategii a nukleární zbraně.

