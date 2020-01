Panikařit by se nemělo, infekční nemoci ale není radno podceňovat. Vypadá to, že nový virus se šíří rychleji než chřipka, říká infektolog Ladislav Machala. Běžná rouška vás neochrání, to je pasivní opatření, aby ti, kdo je nosí, nenakazili ostatní. A momentálně nepomůžou žádné roušky, protože koronavirus nebyl do Česka zavlečen a riziko, že se nakazíte, je nulové, dodává.