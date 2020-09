To, co jsme získali na jaře, jsme prohospodařili létem bez roušek. Rozvolnili jsme se víc než Švédi, ti jsou ale aspoň disciplinovaní. Samotné roušky už to zabrzdit nestačí, míní infekcionista Nemocnice Na Bulovce Ladislav Machala. Rádoby experti a profesoři, kteří toho o infekci moc nevědí, by si měli svoje slova odpustit. Sebekázní a racionálním přístupem si můžeme ušetřit peníze, dodává.