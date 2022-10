Mareš: Nechtěl jsem, aby se z Případů 1. oddělení stala kuchařka pro zločince

"V seriálu je všechno trošku jinak, než to bylo ve skutečnosti. Některé postupy neprozrazujeme. Nechtěl jsem, aby se z Případů 1. oddělení stala kuchařka pro zločince," říká bývalý kriminalista a scenárista Josef Mareš. "S rolí Kozáka se neztotožňuji. Nechci, aby se mi stalo to, co některým mým bývalým kolegům. Do postav se tak vžili, že komentují dokonce i to, že chodili jinak oblékaní," dodává.

