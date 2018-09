Marihuanu nezastavíme, alkoholové firmy do ní investují miliardy dolarů, říká Vobořil

dnes | Je to neodvratná věc, zákazy zmizí a bude na národních vládách, aby rozhodly, říká bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podporuje návrh pirátů, kteří chtějí, aby bylo možné doma beztrestně vypěstovat pět rostlin marihuany. Není to žádné drama, je potřeba přestat to kriminalizovat, prohibice závislost nevyřeší, míní. Je to první krok, který dle mého ukáže, že se nic nestalo, i mnohem volnější přístup v jiných zemích totiž zapříčinil pokles počtu intenzivních uživatelů konopí, říká Vobořil.