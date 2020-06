Bylo to sexuální obtěžování. Víc sporná ale byla reakce Maroše Kramára. Napsal, že je mu líto žen, kterých se nikdo nedotýká, líčí redaktorka SME Zuzana Kovačič Hanzelová. Záběr se objevil v závěru show Inkognito televize JOJ. Zažíváme to denně. Napsaly mi stovky žen, jak je ve 13 nebo 14 letech muži na ulici chytali za ňadra, za zadek nebo jim sahali do rozkroku, říká novinářka.