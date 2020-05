Jako rodiče to myslíme dobře, ale děláme to špatně. Vychováváme podle svých představ, nerozumíme dětem, jejich psychika je nám cizí, zvlášť kluků, matky nejsou edukované v tom, jaký je rozdíl vychovat holku nebo kluka, říká klinická psycholožka Lidmila Pekařová. Dodává, že dětem chybí domácí povinnosti, nástupem do školy by se to mělo změnit.