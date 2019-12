Co člověk neví, to neprozradí. Když navíc něco děláte zpaměti, může dojít k chybě, vysvětluje vedoucí výroby karlovarské Becherovky Bohuslav Pich. Je jedním ze dvou lidí, kteří mají přístup k utajované receptuře a míchá směs bylin pro výrobu likéru. Becherovka nesvádí k přílišnému pití, zaslouží si úctu. Probouzel jsem se a usínal za cinkání lahví, říká muž, který v likérce pracuje přes 40 let.