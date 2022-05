„Rozdíl mezi bolestí hlavy a migrénou je v síle, umístění a příznacích. Pokud při bolesti hlavy zvracíte, je to pravděpodobně migréna. Až do 19. století byla považovaná za onemocnění, jako každé jiné, pak se to zlomilo. Mluvilo se o ní jako o vrtochu hysterických žen a i dnes je často podceňovaná,” říká Rýza Blažejovská, zakladatelka Migréna Help.

