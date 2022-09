Míl: Stali jsme se obětí politických experimentů. Trh s elektřinou je manipulován

„Je potřeba zastropovat ceny plynu pro výrobu elektřiny. Faktury, které dnes lidé dostávají, to ale nezmění. Představa, že se v Česku bude zastropovávat cena na úrovni před válkou, je nereálná. Rozpočet by to úplně zruinovalo,” říká bývalý šéf ČEZ Jaroslav Míl. „Musíme začít odstraňovat příčiny. Léta se tvrdilo, že elektřina se musí prodávat na burze. Ukázalo se, že to není pravda," dodává.

