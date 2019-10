Máme maximálně tři roky. Buď si vybereme cestu k prosperitě, nebo k jistému bankrotu. Od bolševika se tu nic nezačalo ani připravovat, tvrdí developer Radim Passer. Jednáme s politiky, setkali jsme se s pozitivními reakcemi, Andrej Babiš pro to může hodně udělat. Z Ukrajiny by měly přijít celé rodiny, ne jenom chlapi, kteří po práci nemají co dělat a můžou zvyšovat kriminalitu, dodává.