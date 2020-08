Jsme zadlužení až po uši, nemůžeme si dovolit takto neuváženě rozhazovat. Jestli někdo měl jistotu, že mu přijde to, na co má nárok, jsou to důchodci. Ti se o své příjmy v době největší krize bát nemuseli, Babiš si chce naklonit tuto velkou skupinu voličů, říká předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. My bychom chtěli snížit odvody, nechceme jít řeckou cestou „po nás potopa“, dodává.