„Pokud to úplně zjednoduším na fakt hoří-nehoří, tak to, co nehoří, je pro člověka opravdu méně škodlivé. Současně ale alternativy k cigaretám obsahují jiné škodlivé látky a až desetinásobky množství nikotinu, než na jaké byl kuřák zvyklý. Závislost na nich vzniká výrazně rychleji,” říká adiktolog Michal Miovský.

