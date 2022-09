Mišík: Banger je výpověď mladé generace. Hrát v něm dealera pro mě byla životní role

„Měl jsem strach, jak mě veřejnost přijme v roli drogového dealera. Byla to pro mě ale naprosto jedinečná příležitost, je to nejzásadnější role mého života. Zatím jsou reakce pozitivní,” říká herec Adam Mišík o filmu Banger a dodává: „Důvod, proč u nás mladí lidé nechodí do kina, je, že nemají na co. České filmy se jim v tématech nevěnují. Chtěli jsme to zkusit a věříme, že na nás přijdou."

