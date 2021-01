Odpadne nepříjemný stěr z nosohltanu, výrazně také zjednoduší práci, v laboratoři na to téměř nemusí sáhnout a do hodiny a půl mají výsledek, říká Martin Dienstbier ze společnosti Diana Biotechnologies, která vyvinula unikátní metodu PCR testů. Jejich citlivost je přitom úplně stejná. Používat se mají už velmi brzy. Jsme firma, takže testy jsou pro nás i byznys, bez zisku by to nešlo, vysvětluje.