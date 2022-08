Mistryní světa v hodu oštěpem v 68 letech: Je to neskutečný, jsem na vrcholu, říká

„Těch 40 let mě vůbec nenapadlo, že oštěp ještě někdy vezmu do ruky. Nedokázala jsem si to představit. První hod bylo hrozný, protáhlo mi to tělo a nemohla jsem se ani nadechnout," říká veteránská mistryně v hodu oštěpem Vanda Marušová. „Jsem trenérkou sama sobě, cvičím každé ráno, protahuju se, posiluju břicho a záda, ani den jsem nevynechala. Na prvních závodech jsem skončila druhá,“ dodává.

