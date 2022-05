Mozkovou příhodu bychom mohli léčit až desetitisíckrát účinněji, říká biochemik Toul

„Protein, který jsme zkoumali funguje trošku jinak, než současné léčivo. Vyžaduje aktivaci. Představit si to lze jednoduše tak, že pokud má rozbít krevní sraženinu, musíme mu dát do ruky pomyslnou sbíječku,” popisuje proteinové inženýrství biochemik Martin Toul, jehož objev by mohl vést k výrobě léku, který bude mít až desetitisíckrát vyšší účinnost při léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou.

