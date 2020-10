Celý život jsem šel k tomu, abych se dostal do UFC, je to ale jen začátek mojí cesty, vždy jdu do klece s myšlenkou, že vyhraju, reprezentuju Uzbekistán i Česko, mám armádu fanoušků, pořád jsem ale nohama na zemi, říká MMA bojovník Makhmud Muradov. S uzbeckým prezidentem mám dobré vztahy, co je potřeba, mi zařídí, chci tam vybudovat školu pro MMA bojovníky, dodává.