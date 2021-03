Čas běží, dceři je pět let a já prakticky nebyl doma. To už nejde vrátit. Toho nejlepšího, co od sebe čekám, navíc už nejsem schopen, vysvětluje nejúspěšnější biatlonista české historie Ondřej Moravec, proč po 20 letech ukončil kariéru. Mladí kluci můžou dokázat to samé co já, ale bude to několik let trvat a oni musí vydržet. To, co teď předvádí Markéta Davidová, je naprosto neuvěřitelné, dodává.