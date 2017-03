Na Slovensku stačí být k úspěchu i průměrný, církev u nás často omezuje názory lidí, říká Katarzia

dnes | Vytáčelo mě, když jsou někteří lidé názory církve omezováni a nedokážou žít svobodně, ze společnosti se cítím někdy bezmocná, uzavírám se vůči tomu a nevím, co s tím dělat, snažím se to zpracovat a je strašně těžké dostat některé tyto věci do textů mých písní, říká slovenská zpěvačka Katarzia. V České republice je údajně daleko složitější prosadit se než na Slovensku. Českého slavíka by ale prý nepřevzala kvůli účasti skupiny Ortel. Podle svých slov často působí na lidi jako plachá víla, ve skutečnosti je ale drsný chlap.