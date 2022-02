„Projížděli jsme přes místa, kde docházelo k raketovým útokům a kde se doprava odkláněla přes polní cesty,” popisuje situaci na Ukrajině Ondřej Kundra, redaktor časopisu Respekt. „Ukrajinci nechtějí přijít o svobodu, přišli by o všechno. Stali by se vazaly Vladimira Putina a zhoršila by se jim kvalita života. Jejich motivem je touha nezlomit se a žít svobodný život.”

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!