„Když mi diagnostikovali roztroušenou sklerózu, začal jsem se nekontrolovatelně smát. Nebaví mě jenom sedět na vozíku, každý člověk by po sobě měl něco zanechat. Musíte se snažit vytěžit ze života co se dá,” popisuje Jan Dušek, klient Domova sv. Josefa, který kvůli nemoci skončil na vozíku a na něm podnikl pouť do Santiaga de Compostela a do Černobylu.

