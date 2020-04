U Olivera je potřeba vyzkoušet něco nového. Ztráta motoneuronů je velká a bylo by dobré, aby dostal genovou léčbu, říká Václav Hradilek, předseda spolku SMÁci pro pacienty se svalovou atrofií. Oliverovi rodiče potřebují sehnat 60 milionů korun na lék, který může být podán jen do dvou let věku. Pro začátek by stačilo, kdyby nemuseli platit mnohamilionovou daň. Solidarita lidí mě dojímá, dodává.