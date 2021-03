Na Oxford nakonec díky dárcům nastoupím, bez cizí pomoci jsou teď britské univerzity nedostupné, po brexitu je školné čtyřikrát vyšší, studenti si nemohou vzít studentskou půjčku v Británii. Cítím obrovskou zodpovědnost, budu se snažit se co nejdříve dostat do nějaké laboratoře a doufám, že lidi, co mě podpořili, nezklamu, říká mladá vědkyně Bára Cihlová, která se věnuje biochemii virových enzymů.