Celé to svádí k divokým představám o tom, co se během letu do Tokia dělo. Já osobně si vyčítám moment, kdy jsem asi na hodinu respirátor sundal. Nebyl tam asi nikdo, kdo by opatření dodržoval líp, říká plážový volejbalista Ondřej Perušič, který poslední dny tráví s covidem v izolaci pokoje Nice Day. Už jsem zažil i hezčí dny, když vás přepadne izolační deprese, není to nic hezkého, dodává.