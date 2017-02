Nákup Mall.cz byl zatím to nejtěžší, co jsme zažili. Miliardy vás zkomfortní, říká investor Havrlant

dnes | Peníze nemůžou být hlavní motivátor, proč to všichni děláme, zkomfortní vás, je to plytká motivace, říká investor Jakub Havrlant z Rockaway a dodává, že ve svém podnikání se snaží stavět byznys s lidskou tváří. Dodávka zboží drony z e-shopů je podle něj stále sci-fi. Velké úspěchy se prý staví hlavně na tisíci malých každodenních úspěších. Partnerství s velkými hráči českého byznysu jako je Křetínský a PPF podle jeho slov budují bez předsudků. V řadě ohledů se od nich mají údajně stále co učit.