Náraz do stromu nebo mostu má na svědomí pětinu mrtvých. Expert ukázal, jak to změnit

dnes | V Česku se řeší hlavně nehodová místa, ne místa nebezpečná, to není dobře, upozorňuje Janko Ostrolucký z Evropské asociace bezpečnosti silnic. S kolegy vytipovává rizikové úseky tuzemských cest a navrhuje jejich lepší zabezpečení. Čeští řidiči jsou o trochu horší než ti ve Skandinávii, to je ale dané tím, že tam musíte jezdit pomalu, u nás jsou standardní podmínky a lidé do klidné fáze řízení ještě nedospěli, míní Ostrolucký.