Narodila se bez tváře: Potřebuji poslední operaci, lékaři říkali, že se nedožiju roku

dnes | Je to neustálý boj, bylo těžké zařadit se do společnosti. Potřetí bojuji s leukémií, podstoupila jsem čtyři náročné operace srdce, celé to je extrémně finančně a psychicky náročné, říká Ivana Danišová, která se narodila se vzácným a nevyléčitelným Goldenharovým syndromem, kvůli kterému se jí dostatečně nevyvinula pravá strana obličeje. Teď shání dva miliony korun na poslední operaci. Peníze potřebuji do tří měsíců. Rodičům tvrdili, že se nedožiju jednoho roku, lékaři v dětství to neřešili, měli představu, že bych tu už neměla existovat, dodává.