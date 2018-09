Nazí politici i kandidát v popelnici. Nejšílenější volební plakáty podle DVTV

dnes | Co všechno předvádějí politici ve volební kampani? Nebojí se vlézt do popelnice, voličům nabízejí vystavět vesnici pro lůzu a dokonce se i svlékají. A jestli to ještě nevíte, pejsci by volili SPD. I takovými slogany se nás kandidáti do Senátu a v komunálních volbách snaží přesvědčit, abychom volili právě je. Souhrn nejbizarnějších volebních plakátů a billboardů pro vás vybral Martin Veselovský a diváci DVTV.