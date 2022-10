„Čelil jsem v tu chvíli obrovské bezmoci. Učíme se, jak na to reagovat a jak to zpracovat. Všem z nás to dalo velkou ránu do života a je to něco, co se stále děje. Nenávisti ale ustupovat nechci,” říká Roman Samotný, majitel bratislavského baru Tepláreň, před kterým útočník zastřelil dva LGBT+ lidi.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!