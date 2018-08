Nefunguje vám rodina? Takřka jistě si za to můžete sami a žaloby to nevyřeší, říká Kovářová

dnes | Právy jsme naprosto poblázněni. Místo mozku máme v hlavě zákoníky a před očima vlčí mlhu. Po soudu požadujeme, aby za nás řešil, co jsme si omezeností sami nadrobili. Koho jsem ještě včera milovala, toho chci dnes zašlapat do země. Omezit soudním rozhodnutím, spoutat příkazy a ubít nařízeními. Co na tom, že je to otec mého dítěte, jen ať ho zavřou, dokud nezčerná, říká bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová v DVTV Apel.