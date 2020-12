Web jsme otestovali a věřili jsme, že bude fungovat. Ještě přesně nevíme, jak ta chyba vznikla, vysvětluje problémy se startem e-shopu s elektronickými dálničními známkami pověřený ředitel státního podniku Cendis Jan Paroubek. Systém máme předávat do plného provozu až 1. ledna a my jsme to stihli o měsíc dříve. Je dobře, že to má v rukou stát, není to úplně tržní prostředí, dodává.