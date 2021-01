Za třicet let už mě lidé znají, nekradl jsem, nepodnikal. Kdyby o mě z jejich strany nebyl zájem, tak bych do toho asi nešel, můžu dělat kompromisy, nejsem takový bubák, jak se zdá, říká bývalý šéf ÚOOZ a celník Robert Šlachta, se svým hnutím Přísaha se chystá kandidovat do Poslanecké sněmovny. S Babišem jsem nekomunikoval, žádné spojení s ním nemám. Chci přísný program ohledně korupce, dodává.