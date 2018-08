Němci migraci nezvládají, rostoucí kriminalita je jen špičkou ledovce, tvrdí poslanec

dnes | Evropa sem pouští statisíce migrantů s úplně jinými kulturními vzorci, někteří převaděči je schválně hážou do moře, říká poslanec ODS Jan Skopeček. Pokud chceme dodržovat zákony a úmluvy, nemáme jinou možnost než lidi v nebezpečí přijímat, oponuje mu Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ekonomických migrantů je teď podle něj většina, desítky procent dalších příchozích ale mají na pomoc právo. Podle Skopečka se bude německá společnost kvůli migraci radikalizovat, zemi prý zachvátila vlna absurdní politické korektnosti. Když uprchlík ukradne polobotky, tak to ví celá Evropa, ale když něco spáchá bílý Němec, bere se to tak, že se nic moc nestalo, reaguje Rozumek.