Němcová: ODS bez Klause? Provokoval, čekal, co uneseme, nejsme rukojmí, ulevilo se mi

dnes | Nedává smysl, aby byl členem ODS někdo, kdo stranu nepodporuje. Klaus mladší šanci, kterou dostal od ODS a předsedy Petra Fialy, nevyužil, jeho odchod nás jako ODS neoslabí, jestli otec a syn Klausovi chtěli založit novou stranu, mohli to udělat kdykoliv, říká Miroslava Němcová, poslankyně z ODS. Podle ní rozhodnutí vyloučit Klause ml. nebylo ze dne na den, nevešel se prý do programových mantinelů, které se zavázal plnit. Jestli jeho odchod bude stát ODS nějaké hlasy, je mi to jedno, je to správné rozhodnutí, naší trpělivosti bylo hodně, mám pocit, že se nám ulevilo, dodává.